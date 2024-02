No! Tajani e il Governo italiano non vietano di vendere cibo e acqua ai cittadini russi

In realtà, gli utenti che condividono l'accusa contro Tajani non hanno affatto seguito la vicenda, soprattutto non sono andati a verificare se esista una norma del genere da parte del Governo Meloni .

Circola un testo in cui il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, viene accusato di aver vietato la vendita di cibo e acqua ai cittadini russi negli aeroporti italiani. A sostegno dell'accusa, viene condiviso il video di Anna Larina, la cittadina russa protagonista di un episodio avvenuto nell'aeroporto di Fiumicino lo scorso 18 febbraio 2024. In realtà, gli utenti che condividono l'accusa contro Tajani non hanno affatto seguito la vicenda, soprattutto non sono andati a verificare se esista una norma del genere da parte del Governo Meloni. Per chi ha fretta Non esiste alcuna norma che vieti la vendita di cibo e acqua ai cittadini russi. Il testo diffuso online interpreta in maniera scorretta

