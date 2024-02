Nintendo Direct | recap di tutti gli annunci di febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il Partner Showcase ci ha dato un’idea di cosa aspettarci dalle terze parti nel: eccoglideldiL’attesa è stata lunga, ma alla fine dopo uno State of Play tutto dedicato a Final Fantasy VII Rebirth e una presentazione di Microsoft in cui il “futuro multipiattaforma” si è limitato a quattro giochi allora ignoti, era decisamente ora che arrivasse l’immancabiledel mese di, sebbene nelsi tratti “solo” di un Partner Showcase, qui fruibile in undigli. Abbiamo virgolettato l’avverbio perché comunque la carne al fuoco non manca. Come sempre, questa è la nostra allerta ...