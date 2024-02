Nicki Minaj torna live in Italia dopo nove anni | tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Larapper punto di riferimento della cultura hip-hop degli ultimi quindiciè pronta are dal vivo nel nostro Paese. L’artista porteràil suo stile inconfondibile che ha tracciato un’impronta indelebile della musica per un’unica data. L’appuntamento con la tappana del Pink Friday 2 World Tour, prodotta da Vivo Concerti, è in calendario mercoledì 3 luglio 2024 a Fiera Milanodi Milano. I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 12. Locandina da Ufficio Stampa All’anagrafe Onika Tanya Mara,ha iniziato la sua carriera nel 2007 come corista, pubblicando il suo primo album ‘Pink Friday’ nel ...