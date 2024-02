NextChem Maire compra due società | più forte nell' idrogeno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha reso noto che, attraverso la sua controllataTech, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione dell'80% di HyDep e del 100% di Dragoni Group. Il prezzo di acquisto delle due quote è di circa 3,6 milioni di euro. Entrambe con sede in Italia, HyDep e Dragoni Group sonodi servizi ingegneristici che operano nei settori meccanico ed elettrochimico, con una conoscenza nel design di processo e un'esperienza di oltre 20 anni nel settore dell'verde, compresi brevetti. Mario e Matteo Dragoni, fondatori e attuali azionisti di entrambe le entità, manterranno la gestione delle, le quali continueranno ad operare in autonomia sui loro rispettivi mercati. Il closing è stimato per il secondo trimestre del 2024. L'accordo prevede anche una ...