Neve in arrivo | ecco quando e dove | la mappa Previsioni meteo Lombardia | torna l’inverno e la pioggia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano – Il clima mite e (ci si augura) la cappa di smog, potrebbero avere le ore contate. Oggi è l’ultimo giorno di anticiclone e di caldo anomalo. Cosa accadrà nelle prossime ore? È previsto l’di un ciclone in discesa dalla Scozia. “Dopo un mercoledì soleggiato e mite, salvi ultimi rovesci al sud, la giornata di giovedì inizierà con qualche rovescio al Nord-Ovest in rapido trasferimento verso il Triveneto: sono attese nevicate sulle Alpi a quote medio-alte per febbraio, oltre i 1400-1500 metri. Da venerdì però arriverà il clou del ciclone, di lontana estrazione polare, che spingerà la quotaverso il basso con fiocchi inanche sull'Appennino: avremo un colpo di coda di un inverno che non c'è stato… Di un fantasma, di un inverno che, al di là di brevi fasi, non è esistito: la siccità in Sicilia, in Sardegna, Calabria ...