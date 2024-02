NEURALINK, IL PRIMO CHIP IMPIANTATO IN UN CERVELLO UMANO Neuralink è una start - up di neurotecnologie co - fondata da Elon Musk nel 2016. Gli obiettivi della società sono quelli di creare un'

Neuralink, Elon Musk: "Il primo paziente con un chip nel cervello muove il mouse con il pensiero" (Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'imprenditore ha comunicato su X i progressi del primo paziente operato da Neuralink, l'azienda che ha fondato nel 2016 e che ha avuto solo recentemente il via a sperimentare sull'uomo le interfacce cervello-computer che produce Leggi tutta la notizia su repubblica (Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'imprenditore ha comunicato su X i progressi deloperato da, l'azienda che ha fondato nel 2016 e che ha avuto solo recentemente il via a sperimentare sull'uomo le interfacce-computer che produce

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza