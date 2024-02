Netflix e il bacio gay di Alessandro Magno | «L’obiettivo subliminale è normalizzare l’omosessualità»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) ““”Alexander, the making of a god“”” (, la creazione di un dio) è un docudrama didiffuso da gennaio sulla piattaforma di streaming. E, dopo la storia della Cleopatra nera, rischia di far arrabbiare i greci. Perché il prodotto descrive il rapporto trae il suo fedele generale Efestione come una relazione omosessuale. Proprio per questo Lina Mendoni, ministra della cultura di Atene, ha definito la serie tv «una fiction di qualità estremamente bassa e pessimo contenuto, piena di inesattezze storiche». Perché «non c’è alcuna menzione nelle fonti dell’epoca di un rapporto che andasse oltre l’amicizia», tra i due, racconta Repubblica. Proprio per questo la questione è finita in Parlamento. Gli storici e i politici Dove Dimitris Natsiou, presidente del partito cristiano ortodosso Niki, ha accusato ...

