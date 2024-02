Nessun favoritismo nei servizi teatrali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Non facciamo favori ao". Così la sindaca Serena Arrighi replica ai consiglieri di minoranza Simone Caffaz e Maria Mattei, che avevano chiesto di ridare dignità all’invalido che aveva perso il lavoro nei. "Dispiace dover rispondere a ricostruzioni non solo non veritiere, ma che per giunta non si fanno scrupolo di strumentalizzare le vicende di una persona – dice la sindaca Arrighi –. Si tratta di accuse infondate che dimostrano non solo una completa ignoranza della materia e del caso di specie, ma anche di norme e regolamenti. Amministrare una città significa fare scelte e sembra assurdo doverlo ricordare. Rispettare leggi e seguire procedure, a prescindere dai singoli casi, dall’empatia che si può provare verso una persona e persino, mi rendo conto che questa cosa possa sconvolgere chi è figlio di un certo ...