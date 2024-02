Nelle sale “Martedì e Venerdì” | regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) ROMA – “”, l’opera seconda diDe, vi aspetta in tutte lecinematografiche italiane a partire dal 22 febbraio 2024. Assolutamente da non perdere. I protagonisti del film sono Edoardo Pesce e Rosa Diletta Rossi. La trama ruota attorno a un rapporto padre-figlia come tanti, quello di Marino e Claudia, che però raramente si ha il coraggio di raccontare. Una produzione La Casa Rossa, con Rai Cinema in coproduzione con RS Productions e Pepito Produzioni. In associazione con Urban Vision. Distribuzione di Medusa Film. L'articolo L'Opinionista.