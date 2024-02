"Nell'aula consiliare temperature tropicali...". Ma a Milano ci sono i limiti per l'inquinamento: Mentre i cittadini devono tenere le temperature al di sotto dei 19 gradi, negli edifici comunali di Milano si superano abbondantemente i 20: la solita ipocrisia della sinistra di Sala ...

La moto come terapia, ok della Camera a una proposta di legge: Nell'Aula della Camera si approva con 129 sì, 90 astenuti e 5 no la proposta di legge per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Il provvedimento, primo firmatario Massimiliano Panizzut ...

Senato, Boccia: PD non vota calendario finché Fitto non verrà in aula su PNRR: Così in Aula il senatore Francesco Boccia ... Noi del Pd non siamo più in grado di dare assenso al calendario, oggi e nelle settimane successive, finché non avremo da Fitto una relazione compiuta a ...