Nel nuovo spot sulla sicurezza stradale mancano le cinture | l’errore del Ministero

Possiamo mostrarvi il nuovo trailer in italiano di Challengers , il film di Luca Guadagnino interpretato da Zendaya , Mike Faist e Josh O'Connor. Al ... (comingsoon)

Il triennio di grande crescita, che ha permesso di recuperare circa l'80% di quanto perso durante la crisi, è ormai alle spalle: per il 2024 , ... (quotidiano)

L'attore, visto in Oppenheimer, aveva supplicato i Marvel Studios per la parte di Ben Grimm David Krumholtz è un grandissimo fan dei fumetti e per ... (movieplayer)