Anche per l'anno scolastico 2023/24, il Comune di Padova promuove e sostiene l'esperienza del nel viaggio appena concluso, ha viaggio In tutte le fasi del viaggio gli studenti non sono mai solo

Nel 2023 solo il 30% dei 100 film con i migliori incassi hanno avuto una donna protagonista (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un nuovo studio ha svelato che il 2023 ha rappresentato un passo indietro per quanto riguarda la percentuale dei film con protagonista una donna. Un nuovo studio compiuto dall'Inclusion Initiative dell'USC Annenberg ha rivelato che solo il 30% dei 100 film con i migliori risultati ottenuti ai box office nel 2023 hanno avuto al centro della trama una donna. La percentuale rappresenta un passo indietro rispetto all'anno precedente, quando si era arrivati al 44%. I dati dello studio L'analisi ha preso in considerazione l'identità di genere, legata alla razza/etnia, e l'età dei personaggi principali nei 100 film con i maggiori incassi nel periodo compreso tra il 2007 e il ... Leggi tutta la notizia su movieplayer (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un nuovo studio ha svelato che ilha rappresentato un passo indietro per quanto riguarda la percentuale deiconuna. Un nuovo studio compiuto dall'Inclusion Initiative dell'USC Annenberg ha rivelato cheil 30% dei 100con irisultati ottenuti ai box office nelal centro della trama una. La percentuale rappresenta un passo indietro rispetto all'anno precedente, quando si era arrivati al 44%. I dati dello studio L'analisi ha preso in considerazione l'identità di genere, legata alla razza/etnia, e l'età dei personaggi principali nei 100con i maggiorinel periodo compreso tra il 2007 e il ...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Crollo di Firenze, tensione tra sindacati e governo in vista del confronto a Palazzo Chigi: I dati sulle ispezioni nel settore edilizio fatte nel 2023 sono allarmanti: su quattro controlli effettuati, in media tre cantieri risultano irregolari, con la percentuale che sale fino a oltre otto ... A Enna casa di accoglienza “Villa Laura” per donne vittime di violenza: I lavori, iniziati nel 2022, sono stati ultimati, nei tempi previsti, nella primavera 2023. E’ dunque ora giunto il momento di indire la gara per l’affidamento della struttura ad un’associazione ... Sicurezza lavoro, Calderone “Nell’edilizia irregolarità al 76%”: Inoltre, il ministro ha informato il Consiglio sull’attività ispettiva effettuata nel corso del 2023 mettendo in evidenza le criticità emerse, soprattutto nell’ambito delle aziende edili: su un totale ...

Video di Tendenza