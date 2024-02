Nel 2023 pare ci sia stato un record di cadaveri recuperati dal Tamigi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La polizia londinese ha comunicato che, negli ultimi due giorni, sono statidalun totale di 324 corpi dal 2012 ad oggi. Analizzando i dati relativi ai ritrovamenti annuali dal 2012 al 2022, si evince che nel corso delsono stati rinvenuti nel fiume 45 corpi. La maggior parte dei corpi è stata trovata galleggiante sull’acqua, ma anche sulle distese fangose del fiume e sulle spiagge. Secondo i dati della polizia metropolitana, nel 2021 sono stati scoperti 23 corpi nel tratto urbano del. Questo numero è diminuito rispetto ai 27 corpi del 2019, ai 30 del 2017 e ai 38 del 2015. Non si sa per quale motivo i dati delsiano così alti rispetto alla media. Si stima che lungo i 213 miglia del, un cadavere venga portato a riva in media una volta alla ...

