Negli UCI Cinemas arriva Bob Marley – One Love | previsto un gadget

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Acquistando sui canali online del Circuito il biglietto per una delle proiezioni previste dal 22 al 25 febbraioUCIi fan del cantante raggae più famoso di sempre riceveranno in omaggio un sottobicchiere brandizzato. Dal 22 febbraioUCIBob: One, il film diretto da Reinaldo Marcus Green che celebra la