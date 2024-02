Nba | la corsa al premio MVP si infiamma | i principali contendenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ci avviciniamo alla fine della stagione e, come tutti gli anni, iniziano a delinearsi i giocatori che nelle ultime partite andranno a competere per i premi stagionali della regular season, uno su tutti ildi Most Valuable Player o, meglio noto come MVP, che viene assegnato al miglior giocatore della regular season. Ilviene deciso dalle votazioni di 100 giornalisti televisivi e della carata stampata provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada. Contando che Joel Embiid, lungo dei Philadelphia 76ers ed MVP in carica, è fuori per infortunio, i tre grandi indiziati per portarsi a casa ilsono: Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Giannis Antetokounmpo. Il fenomeno serbo, attuale campione Nba in carica, guida la momentanea classifica per accaparrarsi ilpiù ambito della stagione regolare. Jokic ...