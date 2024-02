Nba | addio a Robert Reid | leggenda degli Houston Rockets

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano, 21 febbraio 2024 – Il mondo Nba è in lutto per la scomparsa di. Classe 1955,aveva solo 68 anni e si è spento lunedì a causa di una malattia, un cancro, che da qualche tempo lo stava mettendo a dura prova. Nativo di Atlanta, uscito dal college di St. Mary's in Texas, venne selezionato al draft del 1977 al secondo round con la scelta numero 40 dagli. Un giocatore molto intelligente tatticamente, un'ala versatile, abile su entrambi i lati del campo e dotato di un atletismo che gli ha permesso, alla fine della sua lunga carriera NBA, di superare quota 4100 rimbalzi catturati. Dopo anni di crescita, la consacrazione arrivò nel 1980/1981 quando portò i suoifino alle Nba Finals, le prime della storia della franchigia. ...