Navalny «ucciso con un pugno al cuore» La rivelazione del Times | tecnica degli agenti delle forze speciali dell' ex Kgb

Pubblichiamo il messaggio condiviso su Telegram dall’oppositore russo Ilya Yashin , amico di Navalny , che oggi si trova in una colonia penale, ... (ilfoglio)

Times, 'Navalny è stato ucciso con un pugno al cuore': L'ex leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato ucciso con un pugno al cuore, una tecnica degli agenti delle forze speciali dell'ex Kgb, dopo essere stato esposto a condizioni di ...

La madre di Navalny a Putin: restituitemi il corpo per poterlo seppellire con dignità: Twitter sospende e poi riattiva l'account della moglie Yulia. La madre di Aleksei Navalny, Lyudmilla, ha registrato un video-appello, chiedendo al presidente russo Vladimir Putin che "il corpo" del ...

La mozione presentata da Italia Viva, che riprendeva la proposta dei Radicali Italiani e del Movimento Europeo Italia di cambiare il nome di Via Gaeta, sede dell'ambasciata russa, in Via Navalny, è st ...