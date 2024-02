“Navalny ucciso con un pugno al cuore dopo ore a -27 gradi” | la tecnica killer dell’ex Kgb

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alexeisarebbe stato«con unal, unadegli agenti delle forze specialiKgb». A rivelarlo è il Times citando Vladimir Osechkin, il fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net. Stando a quanto riportato, l’oppositore di Putin sarebbe stato esposto a condizioni di congelamento per diverse ore e poi. Leggi anche:, chi era il “russo buono” che piaceva agli americani (ma che ricordava Trump)Leggi anche:, il post d’addio della moglie Yulia: “ Ti amo”Leggi anche: Russia, centinaia di arresti per le manifestazioni pro-. La denuncia delle Ongcon ladel ...