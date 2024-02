“Navalny ucciso con un colpo al cuore” | l’ipotesi del Times

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alexei“è statocon un pugno al, una tecnica degli agenti delle forze speciali dell’ex Kgb, dopo essere stato esposto a condizioni di congelamento per diverse ore”. Lo si legge sulcitando Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net. Intanto, la madre del dissidente, alla quale viene impedito di vedere il corpo del figlio, ha deciso di far causa a Mosca: un tribunale dell’estremo nord del Paese esaminerà la sua denuncia per “atti illegali”.sarebbe stato obbligato a rimanere in uno spazio isolato all’aperto per oltre due ore e mezza, con temperature che potevano raggiungere i -27 gradi, ben oltre la norma massima di esposizione esterna di un’ora per i detenuti. Secondo Osechkin, che ha citato una fonte che lavora nella colonia penale artica ...