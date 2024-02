“Navalny ucciso con la tecnica del pugno al cuore” | l’accusa delle ong per i diritti umani La madre del dissidente denuncia la Russia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non un malore, ma un omicidio violento. Il Times, citando Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per iGulagu.net, stravolge il racconto fornito dalle autorità russe sulla morte improvvisa delrusso Alexeiin carcere, affermando che l’oppositore non è morto per una trombosi, come dichiarato ufficialmente, o per avvelenamento da Novichok, come ipotizzato invece dal suo team:è statocon unal. Se le affermazioni di Osechkin venissero confermate, non si tratterebbe di unainusuale in. L’ex Kgb sovietico, in passato, hapersone in questo modo: esponendo le vittime per ore a temperature da congelamento, cosa che sarebbe ...