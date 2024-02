Navalny | Times | Ucciso con un pugno al cuore dopo esposizione a condizioni di congelamento Tecnica degli ex KGB

Times, "Navalny è stato ucciso con un colpo al cuore". La madre del dissidente fa causa a Mosca: È questa la ricostruzione della morte di Alexei Navalny riportata dal quotidiano britannico Times, che cita Vladimir Osechkin, fondatore di Gulagu.net, organizzazione russa per i diritti umani.

