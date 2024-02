Navalny | svelato come è stato ucciso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 Il leader dell’opposizione russa Alexeicon un pugno al cuore, una tecnica degli agenti delle forze speciali dell’ex Kgb, dopo essereesposto a condizioni di congelamento per diverse ore. Lo scrive il Times citando Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net. Secondo Osechkin, che ha citato una fonte che lavora nella colonia penale artica doveè morto venerdì, i lividi trovati sul corpo dell’oppositore sono compatibili con la tecnica del “pugno unico”. Prima della sua morte,, 47 anni, eracostretto a trascorrere più di due ore e mezza in uno spazio di isolamento all’aperto dove la temperatura poteva scendere fino a -27 gradi, ha detto Osechkin. Di ...