(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'oppositore russo Alexeysarebbe stato ucciso con unal, una tecnica che una volta veniva insegnata agli agenti delle forze speciali del Kgb, dopo essere stato esposti a condizioni di gelo per diverse ore. Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani e nelle carceri Gulagu.net, ha detto al Times che i lividi trovati sul corpo del leader dell'opposizione sono coerenti con la tecnica del «unico», citando una fonte che lavorava nella colonia penale artica doveè morto venerdì. Primasua, 47 anni, era stato costretto a trascorrere più di due ore e mezza all'aperto in uno spazio di isolamento dove la temperatura poteva scendere fino a -27 , ha svelato Osechkin. Normalmente i ...

