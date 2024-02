Navalny potrebbe essere stato ucciso con “un pugno al cuore”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I lividi sulla salma di Alexeyro denunciare che l’oppositore russo èin carcere con “unal”, una tecnica utilizzata un tempo dagli agenti del Kgb. A sostenerlo è Vladimir Osechin della Ong per i diritti Gulagu.ru, che ha parlato al Times. Secondo quanto scrive il Times l’oppositore russo Alexeysarebbetenuto per ore esposto all’estremo freddo delle latitudini in cui si trova il carcere dove ha trovato la morte. Domenica Novaya Gazeta Europe ha rivelato che la salma dell’oppositore russo si trova nell’ospedale Salekhard, non distante dal carcere di massima sicurezza in cui era detenuto. E avrebbe dei lividi, forse provocati da convulsioni e uno compatibile con il massaggio cardiaco secondo la ...