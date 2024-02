Navalny e non solo È il momento di aprire gli occhi sulla violenza di Putin | dice il ministro Sangiuliano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Se ancora esisteva un esile filo, cosa di cui dubito, capace di mantenere un contatto tra Vladimire il resto delle nazioni civili, con l’assassinio di Alekseiesso è stato irrimediabilmente reciso. La condanna di quello che è accaduto nella remota colonia penale IK-3 di Kharp, nota con il nome di “Lupo polare”, deve essere chiara e netta, senza se e senza ma. Il primo sentimento che deve animarci di fronte a questo crimine è l’omaggio alla figura di, che ricorda quelle di Andrei Sakharov e Aleksandr Solzenicyn, ai quali è però toccato in sorte un destino migliore. Il 22 agosto del 2020, grazie alle pressioni di Emmanuel Macron e di Angela Merkel,decollò con un velivolo proveniente dalla Germania dalla città siberiana di Omsk, dove era ricoverato per gli effetti di un tentativo di ...

