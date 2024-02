Navalny e Assange | storie agli antipodi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le truppe russe avanzano in Europa, uno lo hanno fatto fuori in Siberia, l’altro in Bielorussia, uno sterminio di civili e militari è in atto da due anni e più in Ucraina,

Quell'antica passione del giornalismo italiano per Assange: ... in particolare in questi giorni, per coprire la vergogna della reclusione e dell'assassinio di Alexei Navalny. La popolarità di Assange è un fenomeno mondiale, ma un fenomeno di cui l'Italia, a mio ...

Michele Santoro in contropiede su Navalny: "Partiti uniti contro Putin Macché, solo per proseguire la guerra in Ucraina": ...regimi e assassini di Stato rievoca i casi altrettanto scomodi - ma per gli Usa - di Julian Assange ... oltre che dell'Ucraina, sulla scorta dello sgomento per la morte in Russia di Navalny, denuncia ...

Assange come Navalny Opinioni diverse..di Giannino Ruzza: Questa sera la moglie di Julian Assange ci ha raccontato che suo marito è come Navalny: stesse condizioni carcerarie, stesso trattamento di isolamento, stessa alimentazione, stessa temperatura ambientale, gli manca per essere ...