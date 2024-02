Navalny | Bersani a La7 | “Salvini difende Putin? Se lavori con le autocrazie non penserai mica di stare sul pulito | non si scappa da questo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “C’è tutta l’opinione democratica del mondo che accusadella drammatica vicenda di vita e di morte die qui in Italia abbiamo un vicepresidente del Consiglio che, non da oggi, è innamorato di quellelì. Tutte, anche con diverse sfumature, che sia, Orban o Trump. Apiacciono quelle cose lì, non è una novità“. Così a Tagadà (La7) Pier Luigi, in collegamento da Orosei, dove è impegnato per la campagna elettorale di Alessandra Todde, la candidata del centrosinistra nelle elezioni regionali in Sardegna, si pronuncia sulle parole di Matteocirca il caso. E aggiunge: “Abbiamo due vicepresidenti del Consiglio,e Tajani, che hanno una distanza abissale su un punto delicato ...