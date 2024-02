Nardò | tragedia sulla pista della Porsche

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024ancora senza spiegazione. Il dipendente di una ditta esterna, Mattia Ottaviano, 36 anni di Tuglie, in provincia di Lecce, è morto stamattinaTechnical Center, il centro prove di proprietàgestito daEngineering. Il collaudatore era alla guida di una motocicletta che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Il conducentevettura è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato epolizia locale. Le attività all’internoal momento sono state sospese.