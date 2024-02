Nardò | schianto sulla pista di collaudo Porsche | morto driver di moto 35enne L’ira della Cgil | «Tragedia in subappalto | ora basta»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tragico incidente questa mattinadidi, in provincia di Lecce. Undi 35 anni, Mattia Ottaviano, èdopo che lache guidava si è schiantata contro un’altra auto in circolodel «Technical Center». Nel violento scontro il conducentevettura è rimasto a sua volta ferito. Inutili invece i tentativi di soccorso del 118 per il collaudatore. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia ePolizia Locale, insieme al pubblico ministero Alessandro Prontera, e ogni attivitàè stata ...