Nardò | collaudatore 35enne muore sulla pista del Technical Center di Porsche dopo lo schianto tra una moto e un’auto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Unè morto questa mattina in un incidente stradale sulaNtc di, a Lecce. L’incidente è accadutodel centro prove di proprietà, gestito daEngineering. La vittima è Mattia Ottaviano, un 36enne di Tuglie (Lecce), che lavorava come driver di una ditta esterna. Dalle prime ricostruzioni,e una, entrambe guidate da collaudatori, si sono scontrate. Non si conoscono le cause. L’uomo a bordo dell’auto, unaPanamera, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Il collega a bordo della, una Ducati Panigale, ha perso la vita a causa della caduta e sembra che il mezzo abbia preso fuocol’impatto. Sul posto sono ...