Napoli | voragine in strada al Vomero | inghiottite 2 auto – Video

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 feb. – (Adnkronos) – Tragedia sfiorata oggi adove si è aperta unainal. Due persone, rimaste bloccate nella propriavettura per il cedimento del mantole, sono state salvate dai Vigili del fuoco. Evacuate alcune famiglie residenti in un palazzo vicino. In seguito al cedimentole, è stato interrotto il servizio idrico nell’area compresa tra Piazza Vanvitelli e S.Martino. Si tratta del terzo cedimentole in circa 30 giorni a. La, che si è aperta alle 5 di stamattina lungo via Morghen, angolo via Bonito, ha inghiottito anche un albero oltre alle due vetture in transito. Le due persone portate in salvo non hanno riportato ...