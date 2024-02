Napoli | Silvestro Fi | sfiorata tragedia | inaccettabile mancata manutenzione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) . “Questa mattina si èl’ennesimaper una voragine che si è aperta in una strada nel quartiere Vomero di. Due vetture sono state letteralmente inghiottite dall’asfalto”. Lo dichiara Francesco, senatore di Forza Italia. “Ancora un disastro dovuto all’inerzia sul fronte dellae dei controlli delle strade cittadine – prosegue – Servono interventi immediati perché èche i cittadini rischino la vita per percorrere le strade di. Mi associo al pensiero di Catello Maresca, sottolineando che non esiste un piano di prevenzione, non c’è una mappa del sottosuolo e dei sottoservizi. Si continuano a perdere risorse pubbliche e non si assicurano servizi ai cittadini. Doveroso un sentito ringraziamento ai vigili ...