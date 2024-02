Napoli | Petras entourage Hamsik | “ADL gli ha chiesto…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un eventuale ritorno aldicome membro dello staff di Calzona? A Radio CRC, nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’ condotta da Raffaele Auriemma, è intervenuto Martin, membro dell’di Marek. Di seguito le sue dichiarazioni: “Stasera anche io sarò allo stadio per-Barcellona. Calzona merita di essere sulla panchina del. È il nostro ct, in un anno e mezzo ha fatto un grande lavoro. Il suo staff ha alzato i livelli della nostra Nazionale a livelli come quelli di Italia e Portogallo. Non abbiamo viaggiato insieme io ed”. Al pranzo Uefa in attesa di-Barcellona “Il presidente gli ha chiesto di partecipare al pranzo UEFA e lui ha accettato.come dirigente del ...