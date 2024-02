Napoli | parlano Damiani e Palanca

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Oscar, ex calciatore (anche del) e attualmente operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale www.tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue parole: “Il nuovo allenatore delin così poco tempo difficilmente potrà inventarsi qualcosa…. La squadra fisicamente mi sembra che stia bene. La partita si prepara da sé. Sicuramente vedremo una squadra all’altezza”. Mazzarri non ha inciso. “Quando un allenatore viene esonerato dispiace sempre. La società avrà fatto le sue valutazioni. Evidentemente non poteva più aspettare”. Cosa ha sbagliato? “Come detto, mi dispiace per l’esonero. È una persona di livello, non è riuscito a trasmettere quello che avrebbe voluto”., Calzona… Massimo, èx attaccante di Catanzaro e, ha ...