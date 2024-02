Napoli | Meluso | «Qualche errore è stato commesso | ma…»

d'inizio della sfida contro il Barcellona La parole di Meluso L'La parole di Meluso L'impatto di Calzona sul gruppo Napoli? " sicuramente qualche errore è stato commesso, ma non è il momento di

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Mauro, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il Barcellona Mauro, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Calzona? Ha avuto un impatto molto positivo sulla squadra e lo si è visto in questi due allenamenti che ha fatto prima di questa gara. La squadra è stata subito reattiva, ha spiegato 3-4 concetti e non poteva fare di più, ma siamo fiduciosi sull’impatto iniziale anche perché quando c’è un cambio c’è sempre uno scatto psicologico, ma ha dato qualcosa anche dal punto di vista tecnico tattico e spero di vederlo già stasera. Invece che parlare del passato, preferiamo pensare al presente e al futuro....

“L’impatto di Calzona sul gruppo Napoli è Sicuramente positivo, si è visto in questi due allenamenti che ha potuto fare prima del Barcellona. Ha ... (sportface)

Barcellona, Xavi a Sky: "Napoli in difficoltà ma resta molto forte. Però il mio Barça è ambizioso": Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida delle 21 contro il Napoli. "Siamo in Champions, siamo agli ottavi, sono molto contento perché erano due anni ...

Napoli-Barcellona, arrivano i pullman! Yamal pronto alla storia | OneFootball: Il Napoli e il Barcellona, in quella che da molti è stata definita come la partita nel segno di Maradona. Entrambi i club non stanno vivendo la migliore delle stagioni e oggi cercano la scintilla che ...

Meluso a Sky: "Impatto positivissimo di Calzona. Non è il momento di pensare agli errori fatti": Nel pre-partita di Napoli-Barcellona il ds azzurro Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ha avuto un impatto molto positivo sulla squadra e lo si è visto in questi due allenamenti che ha ...