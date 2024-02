Napoli | Mazzocchi | «Ecco cosa ci ha chiesto Calzona»

Notizie Napoli calcio . Pasquale Mazzocchi è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel corso del pre - partita di Napoli - Barcellona , gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League:

