Napoli | i convocati per il Barcellona | fuori a sorpresa un top!

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ideldi Francesco Calzona per la sfida di Champions League contro il. Tutti i dettagli in merito Ilscende in campo questa sera alle 21 contro ilper gli ottavi di finale di Champions League. Assente aNgonge per un risentimento muscolare accusato durante l’allenamento di ieri. Di seguito, la lista dei. Portieri: Contini, Gollini, Meret; Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Traoré, Lindstrom, Lobotka; Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Osimhen.

