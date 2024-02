Napoli | Hamsik presente al pranzo col Barcellona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La sua presenza era annunciata, anche se l’ingresso nello staff di Francesco Calzona per ora è in stand by. Marekè ain occasione del match colnell’andata degli ottavi di Champions League e ha anche partecipato al tradizionaledi cortesia tra i due club. I dirigenti delle due società hanno pranzato a Palazzo Petrucci ed è stato il presidente Aurelio De Laurentiis a postare sui suoi profili social una foto che lo ritrae insieme all’ex centrocampista azzurro, al figlio Edoardo e al presidente del Barça Joan Laporta. “Uefa a Palazzo Petrucci con ospiti incantati dal panorama napoletano! ForzaSempre!!”, ha scritto De Laurentiis. Nei giorni scorsi il nome diera stato accostato alper lo staff ...