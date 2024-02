Napoli | Filardi | “Il calcio di Calzona…”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il cambio di allenatore del: ha parlato anche di questo l’ex giocatore del ‘Ciuccio’ Massimoa Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni: Mi dispiace per Mazzarri, ma secondo me se l’è giocata anche male questa opportunità. Aveva fatto bene in Supercoppa, trovando la sua strada che è rappresentata dalla difesa a 3, poi però è tornato aed ha ricominciato con il 4-3-3: i calciatori sono particolari, gli hanno dato la possibilità di cambiare modulo seguendolo, poi lo ha cambiato ancora e si è creata confusione, da qui il cambio allenatore. De Laurentiis sta provando in tutti i modi a raddrizzare la stagione, di questo bisogna darne atto, dopo i tanti errori iniziali”. C’erano una volta…idi Sarri e Spalletti ” La vera forza di Sarri e Spalletti erano difesa alta e riaggressione: ...

