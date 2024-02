Napoli | ferito a colpi di pistola durante rapina | secondo arresto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 feb. – (Adnkronos) – Tentarono dire lo scooter ad un ingegnere mentre era a fare rifornimento di carburante, ma lui reagì e gli spararono: in carcere ilbandito. Stamattina, Carabinieri e Polizia di Stato, su delega della Procura di, stanno eseguendo un?ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di un 20enne originario del quartiere Ponticelli, accusato di tentato omicidio aggravato, tentataaggravata, porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico e ricettazione. Fatti avvenuti la sera del 29 marzo 2023 in via Reggia di Portici a. L'articolo CalcioWeb.