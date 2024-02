Napoli | eliminare il Barcellona sarebbe storico | 3 statistiche da “spavento”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A poche ore dal calcio d’inizio diemergono alcuni dati da incubo per i partenopei: la statistica. Cresce l’attesa per il big match di questa sera tradi questa sera. Gli azzurri hanno vissuto giorni difficili, ma soprattutto molto strani. Walter Mazzarri, infatti, è stato esonerato a malincuore da parte di Aurelio De Laurentiis. L’addio con il tecnico di San Vincenzo è maturato nella serata di lunedì. Al posto dell’ex tecnico di Torino e Cagliari, Aurelio De Laurentiis ha chiamato Francesco Calzona. Come Mazzarri, Calzona conosce molto bene l’ambiente azzurro. L’attuale ct della Slovacchia, infatti, è passato molto spesso anel corso della sua carriera. La prima volta è stata nel triennio 2015-18, quando era vice di Maurizio Sarri. Poi, dopo l’addio, ...