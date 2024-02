Napoli | ds Meluso | “L’impatto di Calzona è positivo | ha dato concetti tattici”

Meluso, ha parlato ai microfoni di Sky prima del fischi d'inizio della sfida contro il Barcellona La parole di Meluso L'impatto di Calzona sul gruppo Napoli? "Sicuramente positivo, si è visto in

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le parole del dsprima di-Barça: “ha avuto impattoe spiegato. Siamo fiduciosi”. CALCIO– – Il direttore sportivo del, Mauro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. Sul nuovo allenatoreha dichiarato: “sul gruppo è sicuramente, si è visto in questi due allenamenti. Ha spiegato 3-4e siamo fiduciosi”. E ancora: “Credo abbiaqualcosa anche a livello tattico. Il cambio in panchina può dare una scossa psicologica”. Sulla scelta: “È dovuta al fatto cheha già ...

Napoli-Barcellona, coro congiunto per Maradona! Yamal pronto alla storia | OneFootball: Meluso su Calzona Il ds azzurro ... “Maradona è stato il più grande della storia del Napoli, quando crescevo era uno dei miei idoli ed è bellissimo giocare in questo stadio“. Yamal nella storia Tra ...

Mauro Meluso: “Non pensiamo adesso agli errori commessi ma al presente e al futuro”: Mauro Meluso i microfoni di Sky nel pre-partita e Mazzocchi ad Amazon Prime: “Non ci resta che andare in campo e mettere tutto sia per noi che per i nostri tifosi” Mauro Meluso prima di Napoli-Barcel ...