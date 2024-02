Napoli crolla | voragine inghiotte due auto | il video del salvataggio di tre persone intrappolate

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ancora un cedimento stradale a, nella zona del Vomero, per fortuna all’alba di questa mattina. Unasi è aperta alle cinque di stamattina lungo via Morghen, angolo via Bonito, al quartiere Vomero. Il cedimento del manto stradale ha inghiottito un albero e due vetture in transito. Duesono state portate in salvo senza aver riportato danni fisici, mentre uno stabile con all’interno 20è stato sgomberato., l’ennesima: nessun ferito Ladi via Morghen è solo l’ultimo episodio di una lunga serie che evidenzia un dissesto idrogeologico presente sul territorio. Per fortuna non c’è stata nessuna vittima, ma non è possibile nel 2024 affidarsi al caso. “È da tempo che come Ordine dei Geologi della Campania sollecitiamo le ...