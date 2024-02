forse serve forza fisica e gamba" Sul Barcellona "Il Barcellona è fatto per andare ad attaccare e vuole che il Napoli non faccia la partita, sono due squadre fatte per giocare" Le scelte di Calzona

Napoli, Calzona: “Ho fatto una richiesta ai ragazzi per la partita. Osimhen l’ho visto carico” (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le parole di Calzona a Prime prima di Napoli-Barcellona: “Ho chiesto di fare la gara, ci saranno momenti difficili ma dobbiamo difenderci da squadra”. CALCIO Napoli – Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di Prime poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Barcellona. Il neo tecnico azzurro ha dichiarato: “Tutto è successo in fretta, ma ora sono in campo e sono nel mio mondo. Ho chiesto ai ragazzi di fare la partita, abbiamo i mezzi per farlo”. Sulla squadra: “Ci saranno momenti in cui andremo in difficoltà ma dovremo saperci difendere da squadra”. Su Osimhen: “l’ho visto carico e con entusiasmo, mi aspetto molto da lui”. Infine su ADL: “È stato carinissimo, non mi ha chiesto niente di ... Leggi tutta la notizia su napolipiu (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le parole dia Prime prima di-Barcellona: “Ho chiesto di fare la gara, ci saranno momenti difficili ma dobbiamo difenderci da squadra”. CALCIO– Francescoha parlato ai microfoni di Prime poco prima del fischio d’inizio di-Barcellona. Il neo tecnico azzurro ha dichiarato: “Tutto è successo in fretta, ma ora sono in campo e sono nel mio mondo. Ho chiesto aidi fare la, abbiamo i mezzi per farlo”. Sulla squadra: “Ci saranno momenti in cui andremo in difficoltà ma dovremo saperci difendere da squadra”. Su: “e con entusiasmo, mi aspetto molto da lui”. Infine su ADL: “È stato carinissimo, non mi ha chiesto niente di ...

