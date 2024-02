Napoli | buona la prima di Calzona! Lampo di Osimhen contro il Barcellona

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilfa la partita al Maradona, ma ilgrazie alla rete di Victorriesce a pareggiare 1-1 la sfida di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Discorso qualificazione rinviato alla sfida di ritorno al Bernabeu. PAREGGIO – Il “nuovo”di Francesco Calzona riparte dal pareggio in casailagli ottavi di finale di Champions League, rimanendo in piedi anche nei momenti di difficoltà. Al 60? ilsblocca la partita con una grande giocata di Robert Lewandowski che riceve palla da Pedri all’interno dell’area, si smarca e calcia sul primo palo. In un momento di difficoltà, inaspettatamente arriva il gol del pareggio delcon Anguissa che al 75? serve Victoral ...

Osimhen riaccende il Napoli, gol e pari, si decide tutto a Barcellona: Un paio di accelerazioni e nulla più, la difesa del Barca fa buona guardia. Stesso copione pure per Kvaratskhelia: fa di nuovo l’esterno e non girovaga per il campo, ma non si accende a dovere e il ...

Pagelle Napoli-Barcellona 1-1, Lewandowski inganna: Osimhen infiamma il Maradona: Osimhen però blocca tutti i buoni propositi blaugrana e con il gol dell’1-1 manda in delirio il Maradona, a pochi secondi dalla sua uscita dal campo. Ora tutto si deciderà al Bernabeu, dove il nuovo ...

Napoli-Barcellona 1-1 (Lewandowski 60', Osimhen 75'): la zampata di Victor tiene aperta la qualificazione: 22.52 - FINISCE QUI! TUTTO RIMANDATO AL RITORNO PER LA QUALIFICAZIONE 94' - GUNDOGAN! Che brivido per il Napoli in questo finale, ha provato il colpo da biliardo dal limite ...