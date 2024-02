Napoli-Barcellona | Xavi con la sorpresa Cubarsí in difesa e Araujo a destra

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Secondo Mundo Deportivo,potrebbe riservare unanella formazione finale che stasera scenderà in campo contro ilnell’andata degli ottavi di finale di Champions. Infatti, l’allenatore delvuole evitare che Kvaratskhelia si accenda e semini il panico tra le fila blaugrana. Per questo è disposto a schierare al centro dellail giovane Pau. Accanto a Iñigo Martínez. Asi sposterebbeteme Kvaratskhelia, per questo pensa di mettere su di lui“Dopo che il Barça è stato un po’ più costante nelle ultime partite, ciò suggerisce che ci possano essere pochi cambiamenti nell’undici di stasera contro il. Un cambiamento ...

Napoli e Barcellona hanno un motivo in più per cercare la qualificazione ai quarti di Champions , visto che sono entrambe alla ricerca di punti per ... (fanpage)

Napoli Barcellona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League: NAPOLI BARCELLONA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 21 febbraio 2024, alle ore 21 Napoli e Barcellona scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per l’andata ...

Perché Napoli-Barcellona di Champions vale tantissimo per il Mondiale per Club: Il doppio confronto tra Napoli e Barcellona oltre a mettere in palio un posto nei quarti di Champions vale tantissimo anche per il nuovo Mondiale per club. Sia la squadra del nuovo allenatore Calzona, ...

Il tecnico che ieri ha diretto il primo allenamento inserisce il nigeriano dal 1' accanto a Politano e Kvaratskhelia: con il Barcellona che ha vinto le due partite precedenti. La squadra di Xavi cercherà di realizzare il tris qui in Italia, ed arriva nella città di Napoli dopo un'imbattibilità di quattro partite ...