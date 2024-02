E' in corso di svolgimento Napoli - Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League. Grande clima al Maradona, come testimoniato dalla presenza dei tifosi blaugrana anche in Tribuna Posillipo, spalla a spalla con

Napoli-Barcellona, tifosi uniti nel coro “Maradó”: brividi al Maradona per l’omaggio a Diego (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Prima di Napoli-Barcellona, tifosi azzurri e blaugrana hanno cantato insieme “Maradó” in omaggio a Diego, ex leggenda di entrambi i club. CALCIO Napoli – Momenti da brividi prima del fischio d’inizio di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di Champions League. Intorno alle ore 20.30, i tifosi spagnoli presenti nel settore ospiti del Maradona hanno intonato insieme ai napoletani il celebre coro “Maradó, Maradó!”, in omaggio alla leggenda Diego Armando Maradona. Un gesto significativo da parte dei sostenitori blaugrana, che hanno reso omaggio a colui che è stato un idolo per entrambe le tifoserie. ... Leggi tutta la notizia su napolipiu (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Prima diazzurri e blaugrana hanno cantato insieme “” in omaggio a, ex leggenda di entrambi i club. CALCIO– Momenti daprima del fischio d’inizio di, andata degli ottavi di Champions League. Intorno alle ore 20.30, ispagnoli presenti nel settore ospiti delhanno intonato insieme ai napoletani il celebre!”, in omaggio alla leggendaArmando. Un gesto significativo da parte dei sostenitori blaugrana, che hanno reso omaggio a colui che è stato un idolo per entrambe le tifoserie. ...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza