Napoli-Barcellona | soprasso a centrocampo | la scelta di Calzona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Francescoè intenzionato a fare unaimportante nella sua prima formazione ufficiale contro ilEsordio assoluto su una panchina di un club per Francesco. La grande novità persarà in panchina perché, da meno di 48 ore, gli azzurri hanno un nuovo allenatore. Gli ultimi due giorni sono stati un miscuglio di emozioni perche è stato accostato agli azzurri nella mattinata di domenica. Dopo una carriera passata, come vice allenatore, al fianco di Sarri e Spalletti, il tecnico di Vibo Valentia ha trovato il successo da commissario tecnico della Slovacchia. Dopo un lungo cammino ai gironi di qualificazione,è riuscito a portare la Slovacchia agli Europei che si giocheranno in Germania durante ...