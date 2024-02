Napoli-Barcellona | problema muscolare per Politano | al suo posto Raspadori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Infortunio eper Matteonel finale di, match valido per l’andata degli ottavi della Champions League 2023/2024. L’esterno partenopeo ha accusato un dolore intorno alla mezz’ora del secondo tempo, allertando subito lo staff medico. L’allenatore Francesco Calzona non ha potuto far altro che sostituire, inserendo al suoGiacomo. Nelle prossime ore gli esami strumentali faranno chiarezza sulla natura e l’entità deldi, che potrebbe non essere a disposizione in vista delle prossime partite. SportFace.