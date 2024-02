Napoli-Barcellona | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si completa il programma delle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League ed è altissima l’attesa per la sfida tra. La squadra italiana è reduce dal ribaltone in panchina con l’esonero di Walter Mazzarri e l’arrivo di Calzona. Gli azzurri sono reduci dal deludente pareggio contro il Genoa e in generale prestazioni da dimenticare. I blaugrana sono una squadra forte ma nel corso della stagione hanno manifestato limiti. Ledi(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Olivera, Traore, Lindstrom, Ngonge, Raspadori, Simeone....

SKY - Napoli-Barcellona, la formazione di Xavi: 4-3-3. In attacco Yamal e Pedri: Grande attesa per Napoli-Barcellona, fischio d'inizio alle ore 21.00. La partita rappresenterà l'esordio sulla panchina degli azzurri del nuovo allenatore Francesco Calzona. Xavi, per la partita in ...

CdS – Napoli-Barcellona, la probabile formazione: Calzona conferma il 4-3-3 e riparte da Osimhen: Ci siamo. Questa sera (ore 21) lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League in cui si affronteranno Napoli e Barcellona. Attraverso la prima ...